Manovra 2026 in diretta il voto in Senato | salta la norma su lavoratori sottopagati le novità su pensioni Irpef e nuovi bonus

Oggi il Senato si riunisce per votare la Manovra 2026, la legge di bilancio del governo Meloni. In questa seduta vengono discusse e approvate le principali misure riguardanti pensioni, Irpef, bonus e altre novità fiscali. Tra le modifiche, è stata eliminata la norma sui lavoratori sottopagati. Seguiamo in diretta l’iter della manovra, per comprendere gli effetti delle nuove disposizioni sulla situazione economica e fiscale del paese.

La Manovra 2026 in diretta al Senato per il voto finale e l'approvazione della prossima legge di bilancio: tutte le novità in arrivo su pensioni, Irpef, nuovi bonus e tasse nella manovra finanziaria del governo Meloni. Il governo ieri ha posto in Aula la fiducia sul maxiemendamento alla manovra. Salta la discussa norma che permetteva agli imprenditori di non corrispondere ai lavoratori sottopagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Manovra 2026, in diretta il voto al Senato per l’approvazione: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio Leggi anche: Manovra 2026, in diretta il voto al Senato per l’approvazione: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Manovra 2026, oggi voto di fiducia al Senato. Salta norma su lavoratori-sottopagati; L’esame della legge di bilancio lunedì 22 dicembre 2025 in Senato; Manovra, oggi atteso il pacchetto del governo da 3,5 miliardi. Ponte sullo Stretto, riprogrammate le risorse per il 2026; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì. Manovra 2026, in diretta il voto al Senato per l’approvazione: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio - La Manovra 2026 in diretta al Senato per il voto finale e l'approvazione della prossima legge di bilancio: tutte le novità in arrivo su pensioni, Irpef ... fanpage.it

Manovra 2026: tra taglio Irpef e nuova lotteria il voto al Senato in diretta Tv - Il governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del maxi emendamento che riscrive la prima sezione del Ddl. gioconews.it

Manovra 2026, oggi voto di fiducia al Senato. Salta norma su lavoratori-sottopagati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, oggi voto di fiducia al Senato. tg24.sky.it

DIRETTA | La manovra approda nell'Aula del Senato, in corso la discussione generale #ANSA - facebook.com facebook

Manovra 2026, in diretta l'esame al Senato: le novità su pensioni, taglio Irpef e bonus. Boccia: "Legge peggiore dagli anni 90" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.