Manovra 2026 in diretta il voto al Senato per l'approvazione | le novità su pensioni Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio

Oggi il Senato si riunisce per votare la Manovra 2026, approvando la legge di bilancio che contiene le principali novità del prossimo anno. Tra le misure in discussione, aggiornamenti su pensioni, Irpef e nuovi bonus fiscali. La discussione è fondamentale per comprendere gli interventi previsti dal governo Meloni in ambito economico e sociale. Segui in tempo reale l’andamento della votazione e le eventuali modifiche.

La Manovra 2026 in diretta al Senato per il voto finale e l'approvazione della prossima legge di bilancio: tutte le novità in arrivo su pensioni, Irpef, nuovi bonus e tasse nella manovra finanziaria del governo Meloni. Il governo ieri ha posto in Aula la fiducia sul maxiemendamento alla manovra. Manovra, stretta su pensioni anticipate e riscatto laurea. Novità per Tfr. Cosa cambia; L'esame della legge di bilancio lunedì 22 dicembre 2025 in Senato; Manovra, oggi atteso il pacchetto del governo da 3,5 miliardi. Ponte sullo Stretto, riprogrammate le risorse per il 2026; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì.

Manovra 2026, tutte le novità: pensioni anticipate, taglio Irpef da 440 euro, rottamazione cartelle e casa fuori Isee fino a 200mila euro - La Manovra 2026 introduce una serie di misure destinate a incidere in modo profondo su pensioni, fisco, casa e lavoro, con una nuova stretta sugli assegni anticipati per lavoratori precoci ... leggo.it

PENSIONI ULTIM'ORA AUMENTI 2026 ? ARRIVATE IMPORTANTI NOVITÀ SU IMPORTI E PROROGHE! ECCOLE TUTTE?

DIRETTA | La manovra approda nell'Aula del Senato, in corso la discussione generale #ANSA - facebook.com facebook

Manovra 2026, in diretta l'esame al Senato: le novità su pensioni, taglio Irpef e bonus. Boccia: "Legge peggiore dagli anni 90" x.com

