Manovra 2026 in diretta il voto al Senato per l’approvazione | le novità su pensioni Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio

La Manovra 2026 è in discussione al Senato, dove si svolge la votazione finale per l’approvazione della legge di bilancio. Il documento prevede modifiche su pensioni, Irpef e l’introduzione di nuovi bonus e agevolazioni fiscali. Di seguito, vengono presentate le principali novità in corso di approvazione, evidenziando gli interventi previsti dal governo Meloni per il prossimo anno finanziario.

