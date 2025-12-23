Manovra 2026 il vero colpo alle pensioni non è l’anticipo | cosa cambia per chi oggi ha tra i 40 e i 55 anni
Molti italiani non se ne accorgeranno subito: non ci sarà un giorno preciso in cui la pensione diventerà improvvisamente più lontana, né una comunicazione ufficiale che lo dirà apertamente. Eppure con la Manovra 2026, qualcosa di profondo sta già cambiando. La stretta sulle pensioni è solo una piccola appendice di una rivoluzione che riguarderà una fascia molto ampia della popolazione attiva. È una strategia silenziosa: l’uscita dal lavoro diventa meno flessibile, il TFR perde gradualmente il suo ruolo di riserva personale e la previdenza complementare smette di essere una scorciatoia per andare prima in pensione. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Leggi anche: Aumento Pensioni 2026 in manovra: cosa cambia per minime e ordinarie?
Leggi anche: Manovra 2026 approvata: cosa cambia per pensioni, tasse e nuovi bonus
Colpo di mano del governo sulla produzione di armi: cosa succede in manovra; L’esame della legge di bilancio lunedì 22 dicembre 2025 in Senato; Manovra 2026, 1,3 miliardi per sbloccare gli investimenti 4.0; Manovra, slitta il via libera. Nuovo emendamento per ripescare la riforma del Tfr.
Manovra 2026, in diretta il voto al Senato per l’approvazione: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio - La Manovra 2026 in diretta al Senato per il voto finale e l'approvazione della prossima legge di bilancio: tutte le novità in arrivo su pensioni, Irpef ... fanpage.it
Manovra, i sindacati dei medici bocciano il documento: “Così si indebolisce il Ssn” - Le principali sigle del settore criticano la manovra 2026: risorse cancellate, sanità territoriale dimenticata e medici penalizzati ... fortuneita.com
La Manovra 2026 arriva in Senato, ecco cosa non ci sarà: salta lo «scudo» ai datori di lavoro per i dipendenti sottopagati - Alle 10 di oggi l’ultimo atto l’aula del Senato darà il via libera alla quarta legge di Bilancio dell’esecutivo Meloni per inviarla alla Camera e approvarla il 30 dicembre ... msn.com
INPS dicembre ARRIVANO LETTERE ? PENSIONI IRPEF REVOCA INVALIDI ADI AUU NOVITà ISEE 630€ DISOCCUPATI
Avevano provato di nuovo a smantellare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori più in difficoltà, li abbiamo fermati. Fratelli d’Italia aveva inserito in manovra l’ennesima norma contro i lavoratori sfruttati, un vero e proprio condono per chi non paga adeguatament - facebook.com facebook
È vero che in passato Meloni chiedeva l’abolizione delle accise e invece la nuova manovra aumenta quelle sul gasolio. Schlein però non dice che allo stesso tempo vengono ridotte quelle sulla benzina. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.