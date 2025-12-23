Manovra 2026 Giorgetti arriva con Salvini | Matteo? Magari un po’ di carbone sotto l’albero

“Salvini, magari gli porta un po’ di carbone sotto l’albero, però diciamo così, siamo nella transizione green, quindi non si usa più”. Così ha scherzato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dopo aver fatto gli auguri di buon Natale ai giornalisti in Senato dopo il primo via libera di Palazzo Madama alla legge di Bilancio. È stato proprio il leader della Lega ad accompagnare il titolare del Tesoro davanti al capannello di giornalisti, che lo aspettavano a palazzo Madama. “Vi presento il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti”, ha scherzato Salvini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

