Il prossimo passaggio saranno Consiglio dei Ministri, Senato (dove si voteranno la Nota di variazione e la Legge di Bilancio) e Camera 113 voti favorevoli, 70 i contrari, 2 gli astenuti: passa così, al Senato, il voto sulla fiducia posta dal governo Meloni sul maxiemendamento alla manovra fin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Manovra 2026, approvata dal Senato fiducia a maxiemendamento con 113 sì, 70 no e 2 astenuti; opposizioni all'attacco: "Voltafaccia Meloni"

Leggi anche: Manovra, il Senato approva la fiducia sul maxiemendamento. Opposizioni alzano cartelli rossi in Aula: “Voltafaccia Meloni”

Leggi anche: Manovra 2026 approvata al Senato, via libera con 110 sì. Proteste delle opposizioni: “Voltafaccia Meloni”, news in diretta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Manovra, come funziona l’iter parlamentare e quali sono i tempi di approvazione. I DATI; Manovra, il governo pone la fiducia: terminate le dichiarazioni di voto al Senato - Al via la chiama sulla fiducia nell'Aula del Senato; Manovra. Ok dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo in aula: ecco le novità per la sanità; Il paradosso delle leggi di Bilancio del governo Meloni.

Manovra 2026, oggi voto di fiducia al Senato. Salta norma su lavoratori-sottopagati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, oggi voto di fiducia al Senato. tg24.sky.it