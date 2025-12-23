Manovra 2026 approvata dal Senato fiducia a maxiemendamento con 113 sì 70 no e 2 astenuti; opposizioni all' attacco | Voltafaccia Meloni

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo passaggio saranno Consiglio dei Ministri, Senato (dove si voteranno la Nota di variazione e la Legge di Bilancio) e Camera 113 voti favorevoli, 70 i contrari, 2 gli astenuti: passa così, al Senato, il voto sulla fiducia posta dal governo Meloni sul maxiemendamento alla manovra fin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

manovra 2026 approvata dal senato fiducia a maxiemendamento con 113 s236 70 no e 2 astenuti opposizioni all attacco voltafaccia meloni

© Ilgiornaleditalia.it - Manovra 2026, approvata dal Senato fiducia a maxiemendamento con 113 sì, 70 no e 2 astenuti; opposizioni all'attacco: "Voltafaccia Meloni"

Leggi anche: Manovra, il Senato approva la fiducia sul maxiemendamento. Opposizioni alzano cartelli rossi in Aula: “Voltafaccia Meloni”

Leggi anche: Manovra 2026 approvata al Senato, via libera con 110 sì. Proteste delle opposizioni: “Voltafaccia Meloni”, news in diretta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Manovra, come funziona l’iter parlamentare e quali sono i tempi di approvazione. I DATI; Manovra, il governo pone la fiducia: terminate le dichiarazioni di voto al Senato - Al via la chiama sulla fiducia nell'Aula del Senato; Manovra. Ok dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo in aula: ecco le novità per la sanità; Il paradosso delle leggi di Bilancio del governo Meloni.

manovra 2026 approvata senatoManovra 2026, oggi voto di fiducia al Senato. Salta norma su lavoratori-sottopagati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, oggi voto di fiducia al Senato. tg24.sky.it

manovra 2026 approvata senatoManovra 2026, in diretta il voto al Senato per l’approvazione: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio - La Manovra 2026 in diretta al Senato per il voto finale e l'approvazione della prossima legge di bilancio: tutte le novità in arrivo su pensioni, Irpef ... fanpage.it

manovra 2026 approvata senatoManovra 2026, fiducia al Senato e stralci last minute: salta la norma sui lavoratori sottopagati - Dopo la fiducia posta ieri dal governo al Senato oggi l’Aula di Palazzo Madama è chiamata al voto finale sulla Manovra 2026 ... vocealta.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.