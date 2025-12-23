Manovra 2026 approvata al Senato via libera con 110 sì Proteste delle opposizioni | Voltafaccia Meloni news in diretta
Il Senato ha approvato con 110 voti favorevoli la manovra 2026, con 66 contrari e 2 astensioni. Ora il testo passa all'esame della Camera. Le opposizioni criticano la decisione, definendola un cambiamento di posizione del governo. La discussione prosegue nel percorso legislativo, con attenzione alle eventuali modifiche in fase di approvazione definitiva.
Con 110, 66 i no e 2 astenuti. Via libera del Senato alla manovra, che ora passa all'esame della Camera. Tutte le novità in arrivo della prossima legge di bilancio: dalle pensioni al taglio Irfpef, passando per la rottamazione quinquies e i nuovi bonus. Protesta delle opposizioni in Aula: "Voltafaccia Meloni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Manovra, il Senato approva la fiducia sul maxiemendamento. Opposizioni alzano cartelli rossi in Aula: “Voltafaccia Meloni”
Leggi anche: Manovra, Ok del Senato alla fiducia sul maxiemendamento: in Aula cartelli con la scritta “Voltafaccia Meloni”
Manovra, come funziona l’iter parlamentare e quali sono i tempi di approvazione. I DATI; Manovra, dopo la discussione il governo pone la fiducia: oggi voto al Senato - Verso stralcio di cinque misure, anche norma su lavoratori sottopagati; Manovra. Ok dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo in aula: ecco le novità per la sanità; Il paradosso delle leggi di Bilancio del governo Meloni.
Manovra 2026, oggi voto di fiducia al Senato. Salta norma su lavoratori-sottopagati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, oggi voto di fiducia al Senato. tg24.sky.it
Manovra 2026, in diretta il voto al Senato per l’approvazione: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio - La Manovra 2026 in diretta al Senato per il voto finale e l'approvazione della prossima legge di bilancio: tutte le novità in arrivo su pensioni, Irpef ... fanpage.it
Manovra 2026, fiducia al Senato e stralci last minute: salta la norma sui lavoratori sottopagati - Dopo la fiducia posta ieri dal governo al Senato oggi l’Aula di Palazzo Madama è chiamata al voto finale sulla Manovra 2026 ... vocealta.it
Approvata dall’Ars la Legge di stabilità da 1,5 miliardi. Al centro della manovra gli incentivi per nuove assunzioni e per le imprese che assumeranno lavoratori a distanza - facebook.com facebook
Tetto più alto, a 200mila euro, del valore della casa per l'esclusione dall' #Isee per le abitazioni che si trovano nei comuni capoluogo delle aree metropolitane. È quanto prevede una modifica alla #manovra approvata in commissione Bilancio al Senato. La l x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.