Manovra 2026 approvata al Senato via libera con 110 sì Giorgetti | Adesso vale 22 miliardi news in diretta
Con 110, 66 i no e 2 astenuti. Via libera del Senato alla manovra, che ora passa all'esame della Camera. Tutte le novità in arrivo della prossima legge di bilancio: dalle pensioni al taglio Irfpef, passando per la rottamazione quinquies e i nuovi bonus. Protesta delle opposizioni in Aula: "Voltafaccia Meloni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approvata dall’Ars la Legge di stabilità da 1,5 miliardi. Al centro della manovra gli incentivi per nuove assunzioni e per le imprese che assumeranno lavoratori a distanza - facebook.com facebook
Tetto più alto, a 200mila euro, del valore della casa per l'esclusione dall' #Isee per le abitazioni che si trovano nei comuni capoluogo delle aree metropolitane. È quanto prevede una modifica alla #manovra approvata in commissione Bilancio al Senato. La l x.com
