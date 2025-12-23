Il Comune di Napoli ha annunciato l'apertura di nuovi bed and breakfast a San Giovanni, Secondigliano e Arenaccia. Questa iniziativa, prevista dalla prossima norma sugli affitti brevi, mira a distribuire le strutture ricettive in diverse zone della città, alleggerendo il centro storico. Le nuove case vacanza offriranno opportunità di soggiorno nei quartieri periferici, contribuendo a un più equilibrato sviluppo turistico di Napoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le nuove case vacanza potranno aprire a San Giovanni, Secondigliano e Arenaccia: sono questi i tre quartieri di Napoli dove il Comune, con la nuova norma sugli affitti brevi che arriverà la settimana prossima in giunta, punta a decongestionare il centro storico della città. “Puntiamo su San Giovanni, Secondigliano e Arenaccia ” ha detto il sindaco Gaetano Manfredi confermando l’intenzione di procedere all’approvazione di una variante al piano regolatore per contingentare e limitare le locazioni brevi, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale che ha respinto il ricorso del governo contro il nuovo Testo unico sul turismo della Regione Toscana, riconoscendo ai Comuni ad alta densità turistica la possibilità di introdurre limiti specifici al settore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manfredi: “A Secondigliano, Arenaccia e San Giovanni i nuovi B&b”

Leggi anche: A San Giovanni nuovi incontri su Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena

Leggi anche: Verde urbano, a San Giovanni 263 alberi nuovi per contrastare inquinamento e caldo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Manfredi, 'a Secondigliano, Arenaccia e San Giovanni i nuovi B&b' - Le nuove case vacanza potranno aprire a San Giovanni, Secondigliano e Arenaccia: sono questi i tre quartieri di Napoli dove il Comune, con la nuova norma sugli affitti brevi che arriverà la settimana ... ansa.it