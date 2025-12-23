Mandato di arresto in Russia per Garry Kasparov l' ex campione plurimondiale di scacchi

Il tribunale di Zamoskvoretsky di Mosca ha ordinato l'arresto in contumacia dello scacchista e attivista politico Garry Kasparov. L'accusa è di apologia del terrorismo. "Il tribunale ha ordinato l'arresto in contumacia di Kasparov per due mesi dalla data della sua detenzione in Russia o. 🔗 Leggi su Today.it

