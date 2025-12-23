Mandato di arresto in Russia per Garry Kasparov l' ex campione plurimondiale di scacchi
Il tribunale di Zamoskvoretsky di Mosca ha ordinato l'arresto in contumacia dello scacchista e attivista politico Garry Kasparov. L'accusa è di apologia del terrorismo. "Il tribunale ha ordinato l'arresto in contumacia di Kasparov per due mesi dalla data della sua detenzione in Russia o. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: La Russia condanna l’ex campione mondiale di scacchi Kasparov a due mesi di reclusione
Leggi anche: Lo scacchista Garry Kasparov arrestato in contumacia. L’accusa di Mosca: “Apologia di terrorismo”. Chi è l’uomo che fa paura a Putin
Russia, Garry Kasparov: ordinato l'arresto in contumacia per il campione di scacchi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Russia, Garry Kasparov: ordinato l'arresto in contumacia per il campione di scacchi ... tg24.sky.it
Garri Kasparov, mandato di arresto per il campione di scacchi: «apologia di terrorismo» - Il provvedimento in contumacia: lo scacchista (e oppositore di Putin) vive da anni all'estero Un tribunale distrettuale di Mosca ha disposto in contumacia l'arresto di Garri Kasparov, ex campione del ... msn.com
Russia, ordinato arresto in contumacia per lo scacchista e oppositore Garry Kasparov - Il tribunale russo ha disposto una misura cautelare per Kasparov, accusato di giustificare il terrorismo tramite internet ... ilsole24ore.com
L’ultima truffa arriva via mail: finto mandato di arresto per pornografia. Ecco come funziona x.com
Dovrà espiare la pena di 4 anni e 2 mesi di carcere. Su di lui gravava un mandato d'arresto europeo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.