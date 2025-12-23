Mamma comunista nonno fascista | Checco Zalone si racconta e spiega | Mai stato paralo le elezioni le perdo sempre

Checco Zalone, protagonista di “Buen Camino” in uscita il 25 dicembre, si racconta in un’intervista. Dopo cinque anni di assenza, l’attore e cantante torna sul grande schermo insieme al regista Gennaro Nunziante. Zalone riflette sulla propria identità e sulla sua esperienza nel mondo dello spettacolo, sottolineando con sincerità il suo rapporto con la politica e le sfide artistiche affrontate nel tempo.

Dopo cinque anni di assenza dalle sale cinematografiche, Checco Zalone torna il 25 dicembre con Buen Camino, un film che segna anche il ritorno della collaborazione con il regista Gennaro Nunziante. In un’ intervista al Corriere della Sera, Luca Medici ha rotto il silenzio sulla rottura professionale con lo storico produttore Pietro Valsecchi, rispondendo con il suo caratteristico sarcasmo alle recenti dichiarazioni di quest’ultimo. La nuova pellicola racconta la storia di un padre ricchissimo che si ritrova a seguire la figlia diciassettenne lungo il cammino di Santiago di Compostela. Un papà che ha ereditato una fortuna senza merito, quotando in Borsa una piccola azienda di divani, e che non fa nulla nella vita, andando fiero di questo status. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Mamma comunista, nonno fascista: Checco Zalone si racconta e spiega: “Mai stato para..lo, le elezioni le perdo sempre”

Leggi anche: Pietro Valsecchi racconta Checco Zalone: “Ossessivo e attento ai soldi”

Leggi anche: Carlo Verdone: "Oggi far ridere è difficile, si offendono tutti. Checco Zalone? Lo ammiro, è coraggioso"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Alessandro Sallusti: «Mio nonno Biagio fu fucilato dai partigiani, mia nonna violentata. Ma non ho avuto la tentazione di diventare fascista» - Alessandro Sallusti, nel suo nuovo libro, L’eresia liberale, che Rizzoli sta per pubblicare, lei accenna per la prima volta alla storia della sua famiglia. corriere.it

Caterina Corbi, nipote di Berlinguer: «Pensavo che nonno avesse inventato la scala mobile. A scuola ai Parioli c’era chi mi chiamava zecca e comunista» - «Per tantissimi anni, sin da quando da adolescente ho cominciato a ricostruire la figura politica di mio nonno Enrico, ho sempre evitato di guardare le immagini dell’ultimo comizio. corriere.it

Sallusti: "Non sono fascista. Vi racconto di mio nonno, fucilato dai partigiani" - Leggendo un libro di scuola ho scoperto la verità" Alessandro Sallusti esce con un nuovo libro dal titolo "L'eresia liberale", edito da Rizzoli. affaritaliani.it

Sono stato comunista tutta la vita. A un certo punto mi sono reso conto che il comunismo, quello di Marx, era difficile da realizzare e che, nonostante i tentativi, non si fosse realizzato. A quel punto, realisticamente, ho smesso di considerarlo una opzione di for - facebook.com facebook