Mamma Catherine e la vita dei figli del bosco in comunità | Pretende abitudini e orari diversi dagli altri bambini non collabora

Palmoli (Chieti) – I giudici del tribunale per i minorenni dell'Aquila hanno detto no al ritorno a casa dei tre figli della famiglia del bosco e ordinato un’indagine personologica e psico-diagnostica sui genitori Catherine Birmingham e papà Nathan Trevallion e sui fratellini di 6 (due gemelli) e 8 anni (la sorella maggiore). La psicologa Simona Ceccoli, nominata consulente tecnico d'ufficio, ha quattro mesi di tempo per valutare “gli stili relazionali e comportamentali; le capacità e competenze genitoriali, nello specifico la capacità di riconoscimento dei bisogni psicologici (in particolare affettivi ed educativi) del minore; l’attenzione progettuale alle esigenze di crescita del minore per garantire un adeguato sviluppo psichico”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

