Maltrattamenti e violenze sessuali su due anziane ricoverate in una rsa nel milanese | arrestato infermiere

Un infermiere peruviano di 46 anni, residente a Parabiago, nel Milanese, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Legnano per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di due anziane ospiti di una Rsa. Le indagini coordinate dalla procura di Busto Arsizio e condotte dalla sezione operativa del Nord di Legnano, sono state avviate dopo la denuncia presentata ai carabinieri lo scorso ottobre da parte dei familiari di una delle due vittime, che avevano notato sul corpo dell’anziana segni di violenza. A incastrarlo le telecamere installate dai carabinieri. Dopo le prime verifiche, è stata avviata un’indagine più accurata, con telecamere installate all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Open.online

