Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Oggi, alcune regioni italiane, tra cui la Puglia, sono in allerta per possibili temporali, secondo le previsioni della Protezione civile. Le condizioni meteorologiche richiedono attenzione, con potenziali fenomeni di pioggia intensa e fulmini. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni di maltempo.

Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile ). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimentoa “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della regione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati, specie sulla Puglia meridionale, da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo Leggi anche: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo Leggi anche: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Maltempo, allerta meteo per temporali: le regioni a rischio; Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo per il tarantino; Allerta meteo oggi in 9 regioni: forti temporali, raffiche di vento e neve a bassa quota. Ecco dove, le previsioni; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 23 dicembre: le regioni a rischio. Allerta gialla per maltempo lunedì 22 dicembre, le sei Regioni coinvolte: rovesci e neve a bassa quota - Allerta gialla della Protezione Civile per Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata: attesi rovesci e neve a bassa quota, rischio idrogeologico. virgilio.it

Maltempo, temporali e raffiche di vento al Centro-Sud: allerta gialla in 9 regioni - Maltempo prima di Natale in Italia, con pioggia e neve nel quadro meteo che si estenderà da Nord fino a Roma e Napoli prima di scendere ancora più Sud oggi, martedì 23 dicembre. msn.com

Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo per il tarantino Protezione civile, previsioni meteo - Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia. noinotizie.it

Maltempo in Puglia: migliorano le condizioni meteo, resta alta la vigilanza sui corsi d’acqua La Protezione Civile ha intensificato le attività di monitoraggio sull’intero territorio regionale leggi l'articolo: https://www.manduriaoggi.it/news=72900 - facebook.com facebook

Come previsto giorni fa, tra domani martedì 23 dicembre e giovedì 25 dicembre aria artica in quota porterà un calo delle temperature, più marcato al Nord Italia, un aumento della ventilazione e maltempo. Come sempre ritengo giusto vedere l’evoluzione atmo x.com

