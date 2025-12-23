Maltempo Italia temporale di neve nella notte | le immagini del paese innevato

Nella notte, alcune regioni italiane hanno vissuto un episodio insolito di maltempo, con un temporale di neve che ha coperto il paese di un sottile strato bianco. All’inizio, sembrava una notte come tante altre, caratterizzata da freddo e silenzio, ma l’arrivo di questa perturbazione ha portato un cambiamento inaspettato nel paesaggio invernale. Di seguito, le immagini e i dettagli di questo evento atmosferico.

All'inizio sembrava una notte qualunque d'inverno, di quelle in cui il freddo punge ma non promette niente di speciale. Poi, nel silenzio più totale, il cielo ha iniziato a cambiare umore. Luci, fiocchi, un bianco sempre più fitto: qualcosa di davvero particolare stava per trasformare il paesaggio. Quello che era stato annunciato da giorni si è materializzato all'improvviso, con un'intensità che in molti non vedevano da tempo. In poche ore, interi paesi si sono risvegliati sotto un manto che ha coperto tutto: strade, tetti, campi, perfino i rami più alti dei boschi. Una notte, cinquanta centimetri di silenzio bianco.

