Maltempo Italia temporale di neve nella notte | FOTO e VIDEO impressionanti
Nella notte, un’improvvisa ondata di maltempo ha portato un intenso temporale di neve in diverse regioni italiane. La neve, prevista da giorni, ha coperto il territorio creando un paesaggio silenzioso e compatto. Di seguito, foto e video mostrano l’impatto di questo evento atmosferico, che ha interessato molte zone del paese.
La neve attesa da giorni è arrivata puntuale, trasformando il paesaggio notturno in un manto compatto e silenzioso. In poche ore sono caduti oltre cinquanta centimetri di neve fresca, con accumuli ancora più importanti in alcune aree montane. Una nevicata intensa, continua, che ha interessato soprattutto le vallate, mentre a quote più basse si è assistito a un fenomeno misto: prima neve bagnata, poi pioggia. Anche le zone collinari non sono rimaste del tutto escluse, con fiocchi segnalati nella notte persino a Mondovì Piazza, prima del passaggio a precipitazioni piovose. L’evento era previsto dai modelli meteorologici e si è manifestato con caratteristiche invernali decise, accompagnate da temperature in calo e da un’umidità elevata che ha favorito accumuli rapidi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
