Nella notte, un’improvvisa ondata di maltempo ha portato un intenso temporale di neve in diverse regioni italiane. La neve, prevista da giorni, ha coperto il territorio creando un paesaggio silenzioso e compatto. Di seguito, foto e video mostrano l’impatto di questo evento atmosferico, che ha interessato molte zone del paese.

La neve attesa da giorni è arrivata puntuale, trasformando il paesaggio notturno in un manto compatto e silenzioso. In poche ore sono caduti oltre cinquanta centimetri di neve fresca, con accumuli ancora più importanti in alcune aree montane. Una nevicata intensa, continua, che ha interessato soprattutto le vallate, mentre a quote più basse si è assistito a un fenomeno misto: prima neve bagnata, poi pioggia. Anche le zone collinari non sono rimaste del tutto escluse, con fiocchi segnalati nella notte persino a Mondovì Piazza, prima del passaggio a precipitazioni piovose. L’evento era previsto dai modelli meteorologici e si è manifestato con caratteristiche invernali decise, accompagnate da temperature in calo e da un’umidità elevata che ha favorito accumuli rapidi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo Italia, “temporale di neve” nella notte: FOTO e VIDEO impressionanti

