Maltempo a Natale | pioggia e neve a bassa quota
Durante la settimana di Natale, l’Italia si trova sotto l’influenza di un’intensa perturbazione causata da un vortice vicino alla Corsica. Questa situazione meteorologica porterà pioggia e neve a bassa quota, in particolare nel Friuli Venezia Giulia, a partire dalla Vigilia. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare al meglio le condizioni meteo previste durante le festività.
L’Italia nella morsa del maltempo proprio durante la settimana di Natale. Un vortice in approfondimento in prossimità della Corsica, nella Vigilia di Natale, piloterà una perturbazione che scorrerà sul Friuli Venezia Giulia sin dalle prime ore della giornata, dando luogo a un peggioramento del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
