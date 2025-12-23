Maltempo a Natale | pioggia e neve a bassa quota

Durante la settimana di Natale, l’Italia si trova sotto l’influenza di un’intensa perturbazione causata da un vortice vicino alla Corsica. Questa situazione meteorologica porterà pioggia e neve a bassa quota, in particolare nel Friuli Venezia Giulia, a partire dalla Vigilia. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare al meglio le condizioni meteo previste durante le festività.

Maltempo, in Toscana allerta gialla per pioggia, neve e vento - In Toscana emesso allerta meteo giallo della protezione civile valido per tutta la giornata di domani per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore sulle isole dell'Arcipelago e sull'Appennin ... ansa.it

Liguria, Natale col maltempo: piogge diffuse e neve fino a 800 metri - La Liguria si prepara a un Natale all’insegna del maltempo, con pioggia e neve in arrivo sull’Appennino settentrionale. telenord.it

NATALE CON PIOGGIA E NEVE A BASSA QUOTA - METEO 20 Dicembre 2025 #meteo

Neve a bassa quota e pioggia, maltempo alla Vigilia e a Natale poi la svolta a Santo Stefano. Bora fino a 120 chilometri orari, allerta per vento - facebook.com facebook

Allerta Meteo, il Bianco Natale è una BOMBA di NEVE!!! Il Ciclone sul Tirreno attiverà la bora: nevicate anche in pianura al Nord e forte maltempo al Centro/Sud! Tutte le MAPPE e i DETTAGLI x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.