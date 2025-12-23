Maltempo a Natale forti nevicate al Nord e pioggia al Sud

Durante le festività natalizie, l’Italia si trova di fronte a condizioni meteorologiche variabili. Al Nord sono previste forti nevicate sulle Alpi, mentre al Centro e al Sud la pioggia potrebbe interessare le regioni durante il 24 e il 25 dicembre. Un ciclone mediterraneo, alimentato da correnti polari, sta influenzando il clima, rendendo il periodo natalizio caratterizzato da maltempo in diverse parti del paese.

Maltempo a Natale, forti nevicate al Nord e pioggia al Sud

