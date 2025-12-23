Malore in hotel durante la vacanza il nazionale norvegese di biathlon Sivert Guttorm Bakken muore a 27 anni

Lutto nel mondo del biathlon. E' morto a soli 27 anni il nazionale norvegese Sivert Guttorm Bakken a causa di un malore mentre si trovava in vacanza con alcuni compagni di squadra a Passo.

Daniele Nunziato, ristoratore muore in vacanza a Zanzibar: l'escursione e il malore fatale davanti alla compagna - I tentativi di soccorso si sono rivelati purtroppo vani e il suo cuore ha cessato di battere gettando nella ... ilgazzettino.it

Daniele Nunziato, ristoratore muore in vacanza a Zanzibar: l'escursione e il malore fatale davanti alla compagna - È morto in Africa mentre era in vacanza con la compagna Daniele Nunziato, 48 anni, titolare del noto ristorante di pesce Capitan Giacomo di Villa Pigna di Folignano. leggo.it

