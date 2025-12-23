Malore in hotel durante la vacanza il nazionale norvegese di biathlon Sivert Guttorm Bakken muore a 27 anni

23 dic 2025

Lutto nel mondo del biathlon. E' morto a soli 27 anni il nazionale norvegese Sivert Guttorm Bakken a causa di un malore mentre si trovava in vacanza con alcuni compagni di squadra a Passo. 🔗 Leggi su Leggo.it

