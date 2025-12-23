malore dell’autista in bilico sul muretto un tir a Ponteranica - La foto
IL CASO. Un camion è rimasto in bilico nella mattinata del 23 dicembre, verso le 9, in via Petos a Ponteranica: il mezzo pesante è finito sul muretto di pietre che delimita la strada. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Tir si ribalta più volte in una scarpata sulla Bergamo-Lecco: grave l’autista - Foto e video
Leggi anche: Paura a Salviano, autobus sfonda un muretto e finisce in un giardino privato: ferita l'autista
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
MALORE DELL'AUTISTA: BUS CONTRO UN'AUTO E FINISCE CONTRO IL MURO TORINO. Tre persone in ospedale ieri, martedì 16 dicembre, in via Cernaia angolo piazza Solferino, in pieno centro città. Un bus della linea 8, diretto al capolinea di corso Bolz - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.