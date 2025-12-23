malore dell’autista in bilico sul muretto un tir a Ponteranica - La foto

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CASO. Un camion è rimasto in bilico nella mattinata del 23 dicembre, verso le 9, in via Petos a Ponteranica: il mezzo pesante è finito sul muretto di pietre che delimita la strada. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - malore dell’autista, in bilico sul muretto un tir a Ponteranica - La foto

