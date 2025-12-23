Malina Maria Guler è morta precipitando dal settimo piano aveva 27 anni | lutto nel calcio in Romania
Malina Maria Guler, giornalista e influencer rumena, è deceduta a 27 anni dopo essere precipitata dal settimo piano. La notizia ha suscitato grande dolore nel mondo del calcio in Romania, dove era nota per il suo lavoro e il suo impegno. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità sportiva e i suoi follower.
