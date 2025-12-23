Malesani risponde a Preziosi | Anche Spalletti ha una cantina Allegri compra i cavalli E allora?
Alberto Malesani replica alle dichiarazioni di Enrico Preziosi, che aveva criticato la sua passione per il vino, affermando che anche altri allenatori, come Spalletti, e Allenatori come Allegri, hanno abitudini simili. Malesani si mostra amareggiato e difende la sua reputazione, sottolineando come le parole di Preziosi siano ingiuste nei confronti di un professionista che ha sempre lavorato con serietà.
