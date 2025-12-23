Malattie della pelle | arriva la biopsia ottica per la diagnosi non invasiva
Osservare la cute in vivo con un livello di dettaglio molto elevato, paragonabile a quello dell’esame istologico, senza ricorrere alla biopsia. Si tratta di un sistema Lc-Oct (Line-field confocal optical coherence tomography), una tecnologia di ultima generazione per la diagnosi non invasiva. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Malattie del fegato, arriva un fibroscan di nuova generazione: “Diagnosi non invasiva”
Leggi anche: Al Policlinico la sperimentazione del FibroScan per la diagnosi non invasiva delle malattie del fegato
Biopsia addio, arriva la microscopia confocale - Due studi condotti da ricercatori dell’Istituto Dermatologico San Gallicano mostrano come la tecnica, che non necessita del prelievo del tessuto, sia in grado di visualizzare accuratamente la ... quotidianosanita.it
Sclerosi multipla. Dalle cellule della pelle arriva una speranza di cura - A mettere a punto il metodo che promette una cura per la malattia due gruppi italiani, del San Raffaele e dell'Università di Milano: se si iniettano in un modello murino staminali del cervello create ... quotidianosanita.it
In occasione del X Congresso della Scuola della Psoriasi abbiamo incontrato numerosi esperti e specialisti delle malattie infiammatorie croniche della pelle come la Professoressa Anna Balato dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Con lei abbiamo p - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.