Malan | Manovra coerente con le nostre politiche e volta al bene degli italiani Famiglie e imprese le priorità

Nelle prossime ore, il Senato approverà la manovra economica del governo, che poi sarà sottoposta a Montecitorio per il voto finale. La manovra si inserisce in un contesto di politiche coerenti con le priorità di supporto alle famiglie e alle imprese, con l’obiettivo di favorire la stabilità e lo sviluppo del paese. Un passaggio importante per l’attuazione di misure volte a rafforzare l’economia italiana.

Nelle prossime ore l’aula del Senato approverà la manovra economica del governo che passerà poi a Montecitorio per il via libera definitivo. La legge finanziaria, arrivata a Palazzo Madama dopo il vaglio della Commissione Bilancio, impegna risorse per 22 miliardi e punta a realizzare «interventi importanti per famiglie e imprese». A dirlo in una intervista a Qn è il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan che sottolinea come la manovra si confermi anche quest’anno «coerente con le nostre politiche e volta al bene degli italiani». Taglio del cuneo va oltre le richieste dei sindacati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Malan: Manovra coerente con le nostre politiche e volta al bene degli italiani. Famiglie e imprese le priorità Leggi anche: Tutta la verità sulla manovra. Riduzione fiscale, investimenti per famiglie, imprese e sanità: dalla parte degli italiani Leggi anche: Manovra da 18,7 miliardi: priorità fisco, famiglie, imprese e sanità La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lucio Malan: In manovra previsti aiuti concreti per famiglie e imprese; Lucio Malan | Previsti aiuti concreti per famiglie e imprese. Lucio Malan: "Previsti aiuti concreti per famiglie e imprese" - Il senatore FdI: clima di collaborazione, superate le incomprensioni nella Lega "È un testo coerente con le nostre politiche e volto al bene degli italiani". msn.com

