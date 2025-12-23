Maikel Villalona squalificato per 4 anni | un altro tennista condannato per una combine
Maikel Villalona è stato squalificato dall'ITIA per quattro anni per aver manipolato il risultato di un incontro di tennis. Combine accertata e punizione severissima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La Gazzetta va a pescare che più di vent’anni fa l’arbitro Zwayer fu squalificato per aver intascato 300 euro per una combine
Leggi anche: Scandalo nel tennis, il francese Folliot squalificato per 20 anni: “Figura centrale in un’organizzazione criminale di combine”
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.