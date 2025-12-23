Magico Natale a Telese | weekend da record tra solidarietà motori e grande musica

Il terzo fine settimana di “Magico Natale a Telese” si è concluso con risultati positivi, confermando l’interesse della comunità e dei visitatori. Organizzato dalla Pro Loco Telesia APS, l’evento ha offerto un programma ricco di iniziative tra solidarietà, motori e musica, contribuendo a creare un’atmosfera conviviale e coinvolgente. Questa manifestazione rappresenta un momento importante per valorizzare le tradizioni locali e promuovere il territorio in un periodo di festa.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è concluso con un bilancio straordinario il terzo weekend di “ Magico Natale a. Telese”, il cartellone di eventi curato dalla Pro Loco Telesia APS. Da venerdì 19 a lunedì 22 dicembre, la città ha vissuto una vera e propria pacifica invasione di visitatori, confermandosi punto di riferimento per le festività natalizie nel Sannio grazie a un mix vincente di intrattenimento, cultura e impegno sociale. Uno dei momenti più significativi si è vissuto domenica 21 dicembre, quando la Pro Loco Telesia ha collaborato attivamente all’organizzazione del Pranzo di Natale con gli anziani, svoltosi presso i locali delle Terme Minieri (Sala Goccioloni). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Magico Natale a Telese: weekend da record tra solidarietà, motori e grande musica Leggi anche: MAgico Natale a Telese, secondo week-end da record: città invasa dall’entusiasmo Leggi anche: 5 idee per trascorrerere un magico weekend tra i borghi e i villaggi di Natale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Continuano gli appuntamenti natalizi in Valle Telesina; Il Parco del Grassano accende le festività con giochi e musica; Airola, un’opera d’arte ritorna a casa: ricollocata la pala della Vergine Addolorata nel suo santuario; MAgico Natale a Telese, secondo week-end da record: città invasa dall’entusiasmo. ‘Magico Natale a Telese’, successo per il secondo weekend di appuntamenti - Si è concluso con un bilancio trionfale il secondo weekend di appuntamenti del “Magico Natale a Telese”. ntr24.tv

