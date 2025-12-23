Maggioranza e opposizioni guardano al voto del 2027 Se arriva la proporzionale previste forti scosse

Nessuna crisi di governo è alle porte, ma il livello di coesione si abbasserà per tutti, governo e opposizione. La legge di bilancio ha offerto un assaggio di quello che aspetta Meloni. Il decreto sull’Ucraina, in programma al prossimo Cdm del 29 dicembre, non potrà essere annacquato oltre un certo limite senza mettere a rischio la credibilità dell’Italia in Europa. L’arrivo della proporzionale (salvo ripensamenti dell’ultima ora) sarà il gong di una competizione di tutti contro tutti. Con esiti al momento imprevedibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

