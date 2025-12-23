Nessuna crisi di governo è alle porte, ma il livello di coesione si abbasserà per tutti, governo e opposizione. La legge di bilancio ha offerto un assaggio di quello che aspetta Meloni. Il decreto sull’Ucraina, in programma al prossimo Cdm del 29 dicembre, non potrà essere annacquato oltre un certo limite senza mettere a rischio la credibilità dell’Italia in Europa. L’arrivo della proporzionale (salvo ripensamenti dell’ultima ora) sarà il gong di una competizione di tutti contro tutti. Con esiti al momento imprevedibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maggioranza e opposizioni guardano al voto del 2027. Se arriva la proporzionale, previste forti scosse

Cala il sipario a Sala d'Ercole tra voto segreto e articoli approvati. Galvagno: Valuterò un eventuale stralcio; Finanziaria all'Ars. Ancora scontri in maggioranza, tra franchi tiratori e voto segreto.

Maggioranza e opposizioni spaccate sul voto al Parlamento europeo sul Mercosur - Maggioranza di governo e opposizioni spaccate sulle clausole di salvaguardia all' Ue- ansa.it