Mafia | voti e clan nel Siracusano condannato ex sindaco

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Siracusa ha condannato a 6 anni e 8 mesi Giuseppe Sorbello, ex sindaco e assessore regionale di Melilli, nell’ambito del processo «Asmundo». L’indagine ha riguardato il coinvolgimento di un clan mafioso nel controllo di voti, traffico di droga ed estorsioni. La condanna si inserisce in un quadro più ampio di attività criminali legate alla presenza mafiosa nel siracusano.

Il tribunale di Siracusa ha condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione l’ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli Giuseppe Sorbello, al termine del processo nato dall’operazione «Asmundo» e che vedeva alla sbarra altri tre imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di droga, estorsioni e voto di scambio. Un patto mafioso tra Sorbello e il clan Nardo L’inchiesta,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Mafia: Siracusano, 'Dalla Chiesa simbolo di coraggio e integrità' - "Il 3 settembre 1982 la mafia, nella strage di via Carini, assassinava a Palermo il generale Alberto Dalla Chiesa, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente ... iltempo.it

