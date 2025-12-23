Mafia | voti e clan nel Siracusano condannato ex sindaco

Il tribunale di Siracusa ha condannato a 6 anni e 8 mesi Giuseppe Sorbello, ex sindaco e assessore regionale di Melilli, nell’ambito del processo «Asmundo». L’indagine ha riguardato il coinvolgimento di un clan mafioso nel controllo di voti, traffico di droga ed estorsioni. La condanna si inserisce in un quadro più ampio di attività criminali legate alla presenza mafiosa nel siracusano.

Il tribunale di Siracusa ha condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione l'ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli Giuseppe Sorbello, al termine del processo nato dall'operazione «Asmundo» e che vedeva alla sbarra altri tre imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di droga, estorsioni e voto di scambio. Un patto mafioso tra Sorbello e il clan Nardo L'inchiesta,.

Voti mafiosi in cambio di denaro e favori,: oltre 6 anni a Pippo Sorbello, ex sindaco di Melilli

