Macron parlerà con Putin ma non facciamoci illusioni Intervista
L’ultima comunicazione tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin risale al primo luglio, in un contesto di crescenti tensioni militari. Nonostante le recenti dichiarazioni, è importante mantenere un approccio obiettivo e analitico, senza lasciarsi influenzare da aspettative eccessive. Questa intervista offre un’occasione per esaminare il significato di tali conversazioni e i possibili sviluppi futuri nella situazione internazionale.
L'ultima telefonata tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin risale al primo luglio, sullo sfondo delle tensioni militari ali.
Macron parlerà con Putin, ma non facciamoci illusioni. Intervista - L’Eliseo vuole riaprire il canale diretto tra Mosca e le capitali europee per non condannare l’Ue a ruolo di mera spettatrice. ilfoglio.it
Macron, video discorso Francia: “scudo nucleare contro Putin”/ “Truppe Ue in Ucraina, spero Trump con noi” - Il discorso tenuto ieri sera in diretta tv a reti unificate in Francia del Presidente Emmanuel Macron potrebbe tranquillamente essere lo “speech” di un leader europeo, o meglio del leader dell’intera ... ilsussidiario.net
Macron: “Putin non vuole la pace. Esercito UE in Ucraina”/ Ira Meloni: “Russia ha 1 milione di soldati, noi?” - Macron rischia di incendiare il vertice alla Casa Bianca: “la Russia vuole far capitolare l'Ucraina, mandiamo soldati UE”. ilsussidiario.net
