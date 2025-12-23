Macron allenamento e flessioni coi militari | il video di auguri del presidente francese
Emmanuel Macron si allena con i militari durante una visita alle forze armate francesi ad Abu Dhabi. Il video, pubblicato lunedì sera sui profili social del presidente francese, mostra il capo dell’Eliseo fare piegamenti e flessioni assieme ad alcuni soldati e allo youtuber Tibo InShape, molto noto in Francia. “È un grande onore condividere questi momenti con il nostro personale militare. Auguro a tutti voi delle meravigliose festività”, scrive Macron postando il video. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
