Macron a Trump | ‘la Groenlandia appartiene al suo popolo’
Emmanuel Macron ha sottolineato che la Groenlandia appartiene al suo popolo e che la Danimarca ne è garante. La dichiarazione arriva in risposta alle proposte di Donald Trump di annettere il territorio danese. Macron ha inoltre espresso solidarietà agli europei in questa questione, evidenziando il rispetto delle sovranità nazionali e il ruolo delle nazioni nel tutelare i propri territori.
ROMA, 23 DIC – La Groenlandia “appartiene al suo popolo” e “la Danimarca ne è garante”: lo ha affermato Emmanuel Macron in risposta alla ripetuta volontà di Donald Trump di annettere questo territorio danese “Mi unisco alla voce degli europei per esprimere la nostra piena solidarietà”, ha scritto su X il presidente francese, che a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
