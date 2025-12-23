Ma Mè Circus a Remanzacco
I MaMè Circus arrivano a Remanzacco!Presso l'Auditorium Comunale "G. De Cesare"-dalle 15.00 laboratorio di costruzione di giochi in legno-dalle 17.00 Spettacolo di Circo Teatro dal titolo "Lei non sa che sonno ho io"Entrambi gli eventi sono a ingresso libero. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Albania, morto cantante Shpat Kasapi a 40 anni per "infarto fulminante", celebre per hit "A më do?", lascia un figlio piccolo
Leggi anche: Camminata d'autunno a Remanzacco
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.