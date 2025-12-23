Lutto nel mondo dei videogiochi | muore Vince Zampella mente creativa di Call of Duty

Il mondo dei videogiochi piange la scomparsa di Vince Zampella, 55 anni, noto per aver co-creato la serie Call of Duty e aver guidato Respawn Entertainment. La sua morte, avvenuta in un incidente stradale in California, rappresenta una perdita significativa per il settore. Zampella ha lasciato un’impronta importante nel panorama videoludico, contribuendo a definire standard e innovazioni nel settore.

Incidente stradale in California: lo sviluppatore aveva 55 anni. Il settore dei videogiochi è in lutto per la scomparsa prematura di Vince Zampella, co-creatore della celebre saga Call of Duty e responsabile di Respawn Entertainment. Lo sviluppatore, 55 anni, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto domenica sulla Angeles Crest Highway, in California. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un sinistro autonomo che ha coinvolto un solo veicolo. Il conducente è morto sul colpo, mentre Zampella, che viaggiava come passeggero, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate.

