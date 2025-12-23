Lutto nel mondo dei videogiochi | morto Vince Zampella co-creatore di Call of Duty

Il settore dei videogiochi perde una delle figure più influenti degli ultimi vent’anni. Vince Zampella, co-creatore della saga di Call of Duty e co-fondatore di Respawn Entertainment, è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in California. Aveva 55 anni. Secondo le ricostruzioni diffuse dai media statunitensi, l’incidente si è verificato lungo l’Angeles Crest Highway, nelle San Gabriel Mountains, tra la contea di Los Angeles e quella di San Bernardino. L’auto su cui viaggiava Zampella, una Ferrari, sarebbe uscita di strada subito dopo l’uscita da un tunnel, schiantandosi contro una barriera di cemento e prendendo immediatamente fuoco. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

