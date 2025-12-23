Lutto nel corpo degli Alpini è morto l’alfiere Maurizio Prighel
È morto Maurizio Prighel, alfiere dell’Associazione Nazionale Alpini di Trento. A poche settimane dalle festività natalizie, questa perdita rappresenta un momento di riflessione per tutta la comunità alpina. La sua scomparsa lascia un vuoto tra i soci e i sostenitori, che ricordano con rispetto e affetto il suo contributo e la sua dedizione all’associazione.
A pochi giorni dalle feste natalizie un grave lutto ha colpito l’Associazione Nazionale Alpini della sezione di Trento. L’alfiere sezionale Maurizio Prighel si è spento al mattino del 22 dicembre 2023, all’età di 74 anni.A portarselo via, si legge in una nota delle penne nere, è stato “un dolore. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
