Lutto nel corpo degli Alpini è morto l’alfiere Maurizio Prighel

È morto Maurizio Prighel, alfiere dell’Associazione Nazionale Alpini di Trento. A poche settimane dalle festività natalizie, questa perdita rappresenta un momento di riflessione per tutta la comunità alpina. La sua scomparsa lascia un vuoto tra i soci e i sostenitori, che ricordano con rispetto e affetto il suo contributo e la sua dedizione all’associazione.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.