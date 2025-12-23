L’uscita dalla galleria lo schianto e l’incendio della Ferrari | il video della morte di Vince Zampella

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il filmato mostra l'incidente stradale in cui ha perso la vita a Los Angeles Vince Zampella, creatore del videogioco Call of Duty. L'uomo è deceduto dopo uno schianto in auto mentre era a bordo della sua Ferrari. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

