L’uscita dalla galleria lo schianto e l’incendio della Ferrari | il video della morte di Vince Zampella

Il filmato mostra l'incidente stradale in cui ha perso la vita a Los Angeles Vince Zampella, creatore del videogioco Call of Duty. L'uomo è deceduto dopo uno schianto in auto mentre era a bordo della sua Ferrari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

