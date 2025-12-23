L’urbanistica scalda il consiglio Girola e area Respighi nel mirino

L’urbanistica continua a essere al centro del dibattito nel consiglio comunale di Calcinaro, con particolare attenzione alle aree di Girola e Respighi. L’ultima riunione, prima del passaggio di consegne a Mauro Torresi, ha suscitato diverse polemiche e interrogativi, evidenziando quanto questa tematica sia rilevante nel contesto cittadino e nelle future strategie di sviluppo urbano.

Ha lasciato strascichi di polemiche e di interrogativi l'ultimo consiglio comunale targato Calcinaro, prima del passaggio di consegne a Mauro Torresi. È in particolare il tema dell' urbanistica ad accendere gli animi, a partire dal progetto Steat di spostamento di tutti gli uffici e il deposito in zona Girola. Secondo il consigliere di minoranza Nicola Lucci si tratta di una scelta che avrà delle ripercussioni sul futuro della città: "Resta completamente irrisolta la questione dell' area di Santa Lucia. Dalla maggioranza non è arrivata alcuna proposta su cosa si intenda fare di quell'area una volta che l'azienda si sarà trasferita.

