L’urbanistica scalda il consiglio Girola e area Respighi nel mirino

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’urbanistica continua a essere al centro del dibattito nel consiglio comunale di Calcinaro, con particolare attenzione alle aree di Girola e Respighi. L’ultima riunione, prima del passaggio di consegne a Mauro Torresi, ha suscitato diverse polemiche e interrogativi, evidenziando quanto questa tematica sia rilevante nel contesto cittadino e nelle future strategie di sviluppo urbano.

Ha lasciato strascichi di polemiche e di interrogativi l’ultimo consiglio comunale targato Calcinaro, prima del passaggio di consegne a Mauro Torresi. È in particolare il tema dell’ urbanistica ad accendere gli animi, a partire dal progetto Steat di spostamento di tutti gli uffici e il deposito in zona Girola. Secondo il consigliere di minoranza Nicola Lucci si tratta di una scelta che avrà delle ripercussioni sul futuro della città: "Resta completamente irrisolta la questione dell’ area di Santa Lucia. Dalla maggioranza non è arrivata alcuna proposta su cosa si intenda fare di quell’area una volta che l’azienda si sarà trasferita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217urbanistica scalda il consiglio girola e area respighi nel mirino

© Ilrestodelcarlino.it - L’urbanistica scalda il consiglio. Girola e area Respighi nel mirino

Leggi anche: Urbanistica Milano, il Consiglio di Stato dà torto a Comune e costruttori: “La palazzina nel cortile è illegittima”

Leggi anche: Officina nel mirino dei carabinieri: sequestrata area con rifiuti pericolosi. Denunciato il titolare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.