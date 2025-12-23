AREZZO Il Comitato " Emergenza Lupo – Arezzo" ha inviato una comunicazione formale al sindaco di Arezzo e, per conoscenza, al prefetto, per segnalare una situazione ritenuta di potenziale pericolo nell’area di Monte Lignano. Al centro dell’allarme la presenza sempre più frequente di un branco di lupi numeroso, documentata anche da un video nel quale sono visibili contemporaneamente nove esemplari. Secondo alcune testimonianze raccolte dal Comitato, il branco potrebbe essere composto da undici o addirittura tredici esemplari. Al di là delle stime, l’associazione sottolinea come il numero sia comunque significativo, considerando l’elevata mobilità del lupo, capace di coprire decine di chilometri in poche ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupo, il comitato scrive a sindaco e prefetto: "Branchi pericolosi, serve prevenzione seria"

