Dice la Genesi (1:29) che Dio mise il cibo nell’ordine della creazione. Toccava a noialtri bipedi, a quel punto, procurarcene così da sfamare noi stessi, la donna nostra e la prole. E così accadde che l’uomo, erbivoro e preda per natura, maturasse a onnivoro diventando perciò predatore. Fornendo così materia prima per quella che sarebbe diventata la dimensione biologica e insieme sociale e comunitaria del nutrirsi, L’agape fu il motore della comunità. Mangiare insieme intorno al fuoco chiacchierando, ridendo, girando in cerchio, magari pure litigando, favorì il costituirsi di una dimensione sociale e comunitaria del cibo latrice di civiltà reale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L'uomo si è evoluto stando seduto a tavola

