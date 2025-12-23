Tymur Mindich, noto come l’uomo del «water d’oro», si trova in Israele, fuggendo dalle indagini sulla corruzione in Ucraina. Si nasconde tra la gente comune, associato all’ex socio di Zelensky, Kolomoisky, accusato di aver orchestrato un vasto sistema di corruzione nel settore energetico. La sua latitanza segna un nuovo capitolo in un contesto politico e giudiziario complesso, che ha avuto ripercussioni significative sulla leadership ucraina.

Si rifugia in Israele, mimetizzato come uno tra i tanti, Kolomoisky, l’ex socio di Volodymyr Zelensky che avrebbe organizzato e messo in atto il maxi schema corruttivo nel settore energetico che un mese fa ha costretto il leader di Kiev a rimpasto. A scoprirlo alcuni giornalisti investigativi della Ukrainska Pravda, che avrebbero intercettato e fotografato per le strade di Tel Aviv il co-proprietario della casa di produzione Kvartal 95. Lì, nonostante i giudici ucraini abbiano spiccato un mandato d’arresto a suo carico, nessuno avrebbe intenzione di rispedirlo a Kiev. Il water d’oro e il business (illecito) degli appartamenti. 🔗 Leggi su Open.online

