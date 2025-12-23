Luogo o via per Armani Tarasconi | Difficile mettere d’accordo tutti ci confronteremo con la famiglia
Piace alla famiglia di Giorgio Armani il progetto di un murale, in città, nel quartiere della Farnesiana, in via Radini Tedeschi, dedicato alla sua figura. Ne ha dato notizia il sindaco Katia Tarasconi, durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa. «La street art - ha dichiarato la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Luogo o via per Armani, Tarasconi: «Difficile mettere d’accordo tutti, ci confronteremo con la famiglia» - Il sindaco: «Non vorrei polemiche sull’intitolazione, è uno dei più grandi italiani nel mondo, s ... ilpiacenza.it
Luogo pubblico dedicato ad Armani, prende quota il largo davanti al Municipale - In maggioranza si sta discutendo, per ora accantonata l’ipotesi di piazzetta San Francesco, più calda la pista dell’area davanti al Teatro ... ilpiacenza.it
«Milano è la mia città, il luogo dove tutto ha avuto inizio e dove continuo a trovare ispirazione. » La mostra dedicata a Giorgio Armani, "Milano, per amore", continuerà ad accogliere visitatori alla Pinacoteca di Brera fino al 3 maggio 2026. Si tratta di un percors - facebook.com facebook
