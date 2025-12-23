L' Università di Pisa dà il benvenuto a 5 studenti arrivati dalla Palestina
L’Università di Pisa accoglie con entusiasmo cinque studenti provenienti dalla Palestina. La cerimonia di benvenuto, svoltasi lunedì 22 dicembre nel Palazzo della Sapienza, ha rappresentato un momento di condivisione e apertura verso nuove prospettive di studio e collaborazione internazionale. Questa iniziativa testimonia l’impegno dell’ateneo nel promuovere l’inclusione e il dialogo tra culture diverse, rafforzando la propria vocazione globale.
L'Università di Pisa ha dato ufficialmente il benvenuto a cinque studenti arrivati nelle settimane e nei giorni scorsi dalla Palestina con una cerimonia che si è svolta lunedì 22 dicembre nel Palazzo della Sapienza. Un momento di accoglienza che ha ribadito l'impegno dell'Ateneo per la concreta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Welcome Matricole: l’Università di Foggia dà il benvenuto ai nuovi studenti
Leggi anche: Novate per la Palestina: raccolta per i giovani arrivati da Gaza per studiare all’Università Statale di Milano
Accordo tra San Gimignano e Università di Pisa per valorizzare il fondo archivistico ''Ugo Nomi Venerosi Pesciolini'' - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.