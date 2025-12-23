L' Università di Pisa dà il benvenuto a 5 studenti arrivati dalla Palestina

L’Università di Pisa accoglie con entusiasmo cinque studenti provenienti dalla Palestina. La cerimonia di benvenuto, svoltasi lunedì 22 dicembre nel Palazzo della Sapienza, ha rappresentato un momento di condivisione e apertura verso nuove prospettive di studio e collaborazione internazionale. Questa iniziativa testimonia l’impegno dell’ateneo nel promuovere l’inclusione e il dialogo tra culture diverse, rafforzando la propria vocazione globale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.