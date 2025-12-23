L’unione fa la forza tra Polizie locali Rescaldina e Marnate anti spaccio

Rescaldina e Marnate, due Polizie locali confinanti, hanno stipulato una convenzione per collaborare nel controllo dei boschi e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Questa collaborazione mira a rafforzare la presenza sul territorio e a garantire una maggiore tutela ambientale e sociale, promuovendo un’azione condivisa tra le forze di polizia per la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio naturale.

Una convenzione tra Polizie locali confinanti per controllare e tutelare i boschi contrastando soprattutto lo spaccio. Un accordo aperto in futuro anche agli altri Comuni che si trovano a gestire lo stesso problema. Nell'ultima seduta consiliare è stata approvata all'unanimità a Rescaldina la convenzione per lo svolgimento di specifici servizi, in forma associata, di Polizia locale tra il Comune di Rescaldina e quello di Marnate, un accordo di durata triennale rinnovabile che vede Rescaldina come capofila. "La convenzione è sempre aperta alla futura adesione da parte dei Comuni confinanti con i nostri boschi ricadenti nella provincia di Varese – spiega l'assessore alla Prevenzione e Sicurezza Sociale Rosario Vitolo – quali Castellanza, Gorla Minore, Cislago, Gerenzano e Uboldo, invitati già da fine settembre a discutere delle problematiche comuni connesse alle attività illecite.

