L' unico allenatore italiano in Coppa d' Africa

Stefano Cusin è l’unico allenatore italiano a partecipare alla Coppa d’Africa. Nato in Canada e cresciuto in Francia, ha sviluppato una carriera internazionale nel basket, portando competenze e esperienze da diversi contesti. La sua presenza in questa competizione rappresenta un esempio di apertura e professionalità nel panorama sportivo, sottolineando l’importanza delle diversità culturali nel mondo del basket.

Non ci sono molte persone più cosmopolite di Stefano Cusin. Nato in Canada e cresciuto in Francia da genitori italiani, Cusin ha viaggiato in lungo e in largo per il mondo, facendo l'allenatore. Francia, Svizzera, Guadalupa, Italia, Camerun, Repubblica del Congo, Bulgaria, Libia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Palestina, Inghilterra, Sudafrica, Cipro, Iran, Sudan del Sud e Comore sono i Paesi in cui ha messo piede da calciatore o da allenatore, nel corso di una carriera decisamente fuori dal normale. Tra i suoi principali traguardi da allenatore ci sono la vittoria della Coppa d'Africa Under 20 del 2007 da direttore tecnico della nazionale del Congo, la vittoria del campionato libico con l'Al-Ittihad di Tripoli nel 2010 e la conquista di quattro trofei in un anno con i palestinesi dell'Ahli Al-Khalil di Hebron nel 2015.

