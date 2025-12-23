Lungomare il Comune si riprende la fascia di rispetto
Il Comune di Porto San Giorgio ha deciso di riprendere la gestione della fascia di rispetto sul lungomare, revocando parzialmente le concessioni demaniali marittime. La delibera, adottata dalla giunta municipale nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana
"La revoca parziale delle concessioni demaniali marittime e le misure di compensazione ai concessionari per i disagi operativi ed economici loro conseguenti alla stessa revoca" E’ quanto deliberato, per ragioni di pubblico interesse dalla giunta municipale di Porto San Giorgio nell’ambito del progetto: ’Pnrr - rigenerazione urbana lungomare sud, mediante la riqualificazione. di aree ciclabili e pedonali allo scopo di incentivare la mobilità sostenibile’. Nella strutturazione delle concessioni particolare rilevanza riveste la cosiddetta ’FR’ fascia di rispetto che il vigente piano di spiaggia del Comune di Porto San Giorgio individua come un’area di profondità di 3 metri, destinata esclusivamente all’ampliamento del lungomare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Inglese si allena in gruppo: l'attaccante si riprende la fascia da capitano della Salernitana
Leggi anche: Ostia, concessione scaduta e troppa morosità: il comune si riprende l’Ostello Litus
Lungomare, il Comune si riprende la fascia di rispetto.
Lungomare, il Comune si riprende la fascia di rispetto - "La revoca parziale delle concessioni demaniali marittime e le misure di compensazione ai concessionari per i disagi operativi ed ... msn.com
Lungomare Marconi, si cambia: addio isola pedonale, arriva la Ztl - Sarà questa la nuova versione del lungomare Marconi, non appena terminati i lavori di restyling. corriereadriatico.it
Stop alla musica fino a tardi sul lungomare: "Confronto col Comune per capire come muoverci" - "Adesso ci confronteremo con il Comune per capire cosa si può fare e come muoversi per organizzare gli spettacoli musicali nel nostro locale, senza ovviamente creare fastidi ai residenti. ilrestodelcarlino.it
I migliori appartamenti in cui investire nel quarto trimestre del 2025 - Posizioni privilegiate d...
Lungomare di Pozzuoli 22 Dicembre. Enzo Buono Comune di Pozzuoli #enzobuonofotografo #pozzuoli #campiflegrei #napoli #italy #solfatara #bradisismo #vulcano #fotocelular #photooftheday #photography #photographer #photo #photoreporter #photojurn - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.