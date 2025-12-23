' Lungo ottocento' | svolto il terzo incontro del Crr a Pisa

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presso la Domus Mazziniana di Pisa si è tenuto il terzo incontro del ciclo “Lungo Ottocento”, organizzato dal Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni. L’appuntamento ha approfondito temi storici e culturali dell’Ottocento, offrendo un momento di riflessione e studio su un periodo fondamentale per la formazione della storia italiana. L’evento si inserisce in un percorso di incontri dedicati alla conoscenza e alla memoria di quel secolo.

Presso la Domus Mazziniana si è svolto il terzo appuntamento del ciclo “Lungo Ottocento”, iniziativa del Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni. Giovedì 18 dicembre 2025 è stato presentato il volume di Daniele di Bartolomeo “Le due repubbliche. Pensare la Rivoluzione nella. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

lungo ottocento svolto il terzo incontro del crr a pisa

© Pisatoday.it - 'Lungo ottocento': svolto il terzo incontro del Crr a Pisa

Leggi anche: 'Lungo ottocento': si chiude il secondo incontro del crr

Leggi anche: Fermenti romantici in Europa, alla Ricci Oddi il terzo incontro del percorso "Attraverso l’Ottocento"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

'Lungo Ottocento', nel terzo incontro del CRR a Pisa 'Le due repubbliche' di Daniele di Bartolomeo.

lungo ottocento svolto terzo'Lungo Ottocento', nel terzo incontro del CRR a Pisa 'Le due repubbliche' di Daniele di Bartolomeo - Presso la Domus Mazziniana si è svolto il terzo appuntamento del ciclo “Lungo Ottocento”, iniziativa del Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle ... gonews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.