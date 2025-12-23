' Lungo ottocento' | svolto il terzo incontro del Crr a Pisa

Presso la Domus Mazziniana di Pisa si è tenuto il terzo incontro del ciclo “Lungo Ottocento”, organizzato dal Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni. L’appuntamento ha approfondito temi storici e culturali dell’Ottocento, offrendo un momento di riflessione e studio su un periodo fondamentale per la formazione della storia italiana. L’evento si inserisce in un percorso di incontri dedicati alla conoscenza e alla memoria di quel secolo.

Giovedì 18 dicembre 2025 è stato presentato il volume di Daniele di Bartolomeo "Le due repubbliche. Pensare la Rivoluzione nella.

RIVA DEL GARDA NELL'OTTOCENTO: LA CIVILTÀ DEI MULINI Il sistema produttivo di Riva del Garda si concentrava verso nord, lungo le direttrici dei torrenti Albola e Varone. Erano i borghi di San Giacomo e Varone a costituire il vero motore industriale dell' x.com

Domenica 21 dicembre torna la rassegna "È Natale a Spilamberto". PROGRAMMA DELLA GIORNATA DALLE ORE 7.30 | Lungo le vie del centro storico MERCATO STORICO OTTOCENTO E DINTORNI Il tradizionale mercato dell'Ottocento anima le v - facebook.com facebook

