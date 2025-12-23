Luminarie eventi mercatini addobbi di Natale | i Comuni spendono quasi 400 milioni

Durante le festività natalizie, molte amministrazioni comunali italiani investono in luminarie, eventi, mercatini e addobbi, con un totale di circa 397 milioni di euro. Sono 5.084 i Comuni coinvolti, rappresentando il 64,4% del totale, che dedicano risorse per creare un’atmosfera festosa e accogliente nelle proprie città. Questi investimenti contribuiscono a valorizzare il patrimonio locale e a favorire il turismo durante il periodo natalizio.

Luminarie, eventi, mercatini e addobbi di Natale: sono 5.084 le amministrazioni comunali (il 64,4% del totale) che durante le festività fanno investimenti per abbellire la città con una spesa di 397,4 milioni. Emerge da uno studio di Jfc che l'ANSA pubblica in anteprima. Oltre alle spese per illuminazioni, decorazioni, alberi e spettacoli etc. (circa 274 milioni), infatti, vi è anche una spesa accessoria data dal costo extra da sostenere per il personale comunale (98,5 milioni per maestranze, tecnici, personale d'ufficio, etc) e per l'energia elettrica (24,9 milioni).

