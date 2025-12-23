Lo spettacolo delle luminarie spente e dei presepi spenti ha suscitato grande dispiacere nel paese di Uggiate con Ronago. La mancanza di luci e il buio delle vie del centro hanno trasformato le festività natalizie in un momento di riflessione e sgomento. Un’immagine insolita che invita alla solidarietà e alla vicinanza tra la comunità durante questo periodo difficile.

Luminarie spente, vie del centro buie e alberi di Natale e presepi senza luce. A Uggiate con Ronago il 25 dicembre, la messa di mezzanotte, l’apertura dei regali e il pranzo in famiglia sembrano così lontani. Nonostante le festività si percepisce dolore e sbigottimento. La morte violenta e inaspettata di Roberto e Graziella è una ferita aperta che lacera e smorza il desiderio di festa. Ieri in paese sono state spente luminarie e luci di Natale in segno di lutto e di cordoglio per marito e moglie, di 78 e 77 anni, trovati sabato sera privi di vita nella loro abitazione. "Non si può restare indifferenti – è il cordoglio del sindaco, Ermes Tettamanti –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luminarie e presepi spenti. Sgomento in paese di fronte alla tragedia

Leggi anche: Fine settimana natalizio con il Paese del Natale, luminarie e presepi di sabbia. Amarcort Film Festival al clou

Leggi anche: Aspettando le feste, nel weekend torna il Paese del Natale. Tra luminarie e presepi, c'è la fiera di Santa Lucia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Luminarie e presepi spenti. Sgomento in paese di fronte alla tragedia.

Luminarie, tedofori e presepi sotto i ponti: "Un magico Natale. Nel segno dell’ambra" - Sarà un Natale magico nel solco della lunga storia di una cittadina di origini etrusche attraversata da canali e collegata da ponti, quello che è stato presentato ieri mattina a Comacchio. ilrestodelcarlino.it

Arcidosso: luminarie accese, presepi diffusi e pista del ghiaccio - Da oggi al 6 gennaio il paese accende le sue luci e inaugura un calendario ricco di appuntamenti che intrecciano cultura, spiritualità e momenti di festa. lanazione.it

Luminarie, cittadini in campo "Luci e presepe al parco Europa" - Una serie di illuminazioni a tema con tanto di presepi in miniatura per allestire il parco Europa e quello Euro 2, a Porto Recanati, in vista del Natale. ilrestodelcarlino.it

A Scorrano monumentali Presepi in Sabbia, Luminarie natalizie, mercatini di Natale e Museo delle Luminarie renderanno unico, luminoso ed emozionante il Natale nel Salento. Vi aspettiamo! #Natale #Christmas #Luminarie #light #Presepe #Arte #Scorra - facebook.com facebook

Cresce l’attesa per il natale: piazze con concerti, luminarie stradali, addobbi, presepi, zampognari, mostre, vongole, capitoni e…il bambinello x.com