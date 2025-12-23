L’umiltà di Didier Bionaz | Mi sono ricordato di essere bravo nel biathlon…

Didier Bionaz ha ritrovato fiducia e soddisfazione nelle recenti competizioni di Lenzerheide, chiudendo l’anno con risultati positivi dopo un avvio difficile. La sua umiltà emerge nelle parole con cui riconosce di aver riscoperto le proprie capacità nel biathlon, dimostrando come la perseveranza possa portare a miglioramenti significativi. Un esempio di come l’umiltà e la determinazione siano fondamentali nel percorso sportivo.

Didier Bionaz ritrova il sorriso dopo un pessimo avvio di stagione e chiude l'anno solare con una serie di buone prestazioni in occasione della tappa di IBU Cup andata in scena la scorsa settimana a Lenzerheide. Il valdostano ha saputo recitare un ruolo da protagonista sulle nevi svizzere nelle gare del circuito cadetto, dimostrando di poter rappresentare ancora una pedina importante per la staffetta maschile italiana in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il 25enne azzurro era reduce da due tappe di Coppa del Mondo piuttosto negative soprattutto al poligono, in cui aveva commesso troppi errori compromettendo spesso e volentieri il risultato delle sue gare individuali e anche delle staffette.

Didier Bionaz reagisce in IBU Cup: secondo tempo di frazione nella staffetta mista e velocità ragguardevole al poligono - Didier Bionaz ha cominciato la stagione olimpica con un rendimento sicuramente al di sotto delle aspettative e molto distante da quello che sarebbe il ... oasport.it

SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS

