L’ultima vigliaccata | colpiti i sottopagati ma salta in extremis

Nell’ambito delle recenti decisioni legislative, un provvedimento che avrebbe penalizzato i lavoratori sottopagati è stato ritirato in extremis dal governo, all’interno del maxiemendamento alla legge di bilancio al Senato. La misura, infatti, è risultata troppo impopolare e difficile da sostenere, portando alla sua sospensione. Questo episodio evidenzia le complessità e le tensioni che caratterizzano il processo di approvazione delle riforme in ambito lavorativo.

