L’ultima vigliaccata | colpiti i sottopagati ma salta in extremis
Nell’ambito delle recenti decisioni legislative, un provvedimento che avrebbe penalizzato i lavoratori sottopagati è stato ritirato in extremis dal governo, all’interno del maxiemendamento alla legge di bilancio al Senato. La misura, infatti, è risultata troppo impopolare e difficile da sostenere, portando alla sua sospensione. Questo episodio evidenzia le complessità e le tensioni che caratterizzano il processo di approvazione delle riforme in ambito lavorativo.
I I La vigliaccata contro i lavoratori era troppo grande e ha costretto il governo a ritirarla dal maxiemendamento alla legge di bilancio al Senato. Dopo un’altra giornata di follia, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
